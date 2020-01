L’Esino Volley (U18) vince il torneo di Imola

FALCONARA – L’Esino Volley U18 ha vinto il torneo BabyVolley disputato a Imola superando in finale la quotata formazione della Scuola Pallavolo Anderlini di Modena.



La squadra di coach Battistini ha alzato al cielo il trofeo al termine di una 2 giorni nella quale ha disputato un torneo praticamente perfetto, vincendo il proprio girone senza perdere un set contro Modena e Mordano e proseguendo battendo sempre per 2-0 Mantova e BluVolley. In finale poi il successo per 2-1 e la festa finale. L’Esino Volley U18 che è capolista imbattuta nel proprio girone provinciale, era l’unica formazione marchigiana in gara in un torneo tra i più importanti a livello nazionale che si disputano nella pausa di campionato riguardando le categorie U12-U13-U14-U16-U18 femminile e U16 maschile.

L’Esino Volley

La società del presidente Bianchelli ha partecipato anche al torneo U16 con la squadra allenata da Stefano Sensini che ha chiuso al sesto posto.

Per il gruppo allenato da Simona Battistini e Andrea Evangelisti grande soddisfazione per il successo e il gioco espresso.

Andrea Evengelista, Simona Battistini, Fabrizio Farinelli (Dirigente)

«Dopo il secono posto della scorsa edizione ci tenevamo a fare bene in un torneo molto ben organizzato e di buon livello – ha detto l’allenatrice dell’Esino -. Le ragazze sono state brave e hanno mantenuto la concentrazione in una formula che prevede tante partite. Questo successo è importante nel percorso di crescita che questo gruppo sta facendo e che sicuramente contribuirà ad accrescere l’autostima in vista della parte finale della stagione nella quale vogliamo ritagliarci un ruolo da protagoniste provando a guadagnarci un posto anche per la fase regionale».



Tra le note migliori la qualità complessiva del gruppo. «Tutte le effettive hanno avuto spazio nel corso del torneo – ha concluso – perché si sono meritate di poter stare in campo dando il proprio contributo alla squadra. Ora ci godiamo il successo ma da martedì tutti in palestra per proseguire il lavoro. C’è ancora tanto da fare», ha concluso.