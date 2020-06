LegaPro: come deciso dal Consiglio Federale, per la Fermana è terminata la stagione

Niente Play-Off per i canarini, classificatisi undicesimi e quindi esclusi dalla competizione in base al calcolo dei coefficienti elaborati dal Consiglio Federale.

Nel Consiglio Federale, come noto, si è deciso di non riavviare il campionato di calcio di LegaPro secondo il regolare calendario, ma di ripartire direttamente da Play-Off e Play-Out.

La decisione, che non ha tenuto affatto conto della volontà della gran parte dei presidenti dei Club di cristallizzare la classifica, ad eccezione della promozione delle tre prime della classe di ogni girone, ha portato all’individuazione di classifiche sulla base di quella provvisoria al momento dello stop forzato con l’utilizzo di coefficienti correttivi, vale a dire una sorta di logaritmo che parte dai punti totalizzati, a cui sono sommati la media punti totalizzati in casa ed in trasferta, rapportati alle gare rimanenti, sempre in casa ed in trasferta.

In base al calcolo effettuato, questa la classifica ufficiale finale del girone B di LegaPro, che interessa le marchigiane Sambenedettese, Fermana, Vis Pesaro e Fano:

1) L.R. VICENZA 85,918 (Promossa in Serie B)

2) Reggio Audace 76,835 (Play-Off)

3) Carpi 76,452 (Play-Off)

4) Sudtirol 67,962 (Play-Off)

5) Padova 64,308 (Play-Off)

6) FeralpiSalò 64,308 (Play-Off)

7) Piacenza 60,619 (Play-Off)

8) Triestina 56,582 (Play-Off

9) Modena 55,747 (Play-Off)

10) Sambenedetttese 48,231 (Play-Off)

11) Fermana 46,874

12) Virtus Verona 44,681

13) Cesena 42,071

14) Vis Pesaro 39,670

15) Gubbio 39,566

16) Ravenna 37,896 (Play-Out)

17) Imolese 32,467 (Play-Out)

18) Arzignano Valchiampo 32,154 (Play-Out)

19) Fano 29,753 (Play-Out)

20) Rimini 29,022 (Retrocessa in Serie D)

Il derby di classifica tra Fermana e Sambenedettese finisce così a favore dei rossoblù anche perché, pur se a pari merito in classifica con 33 punti, il coefficiente ha premiato la Samb, ultima squadra ad avere accesso ai Play-Off in virtù anche della gara da recuperare, grazie alla quale è stato possibile aggiungere dei decimali di punto in più, risultati poi decisivi ai fini della classifica finale.

Campionato terminato quindi per Fermana e Vis Pesaro. È stata poi data facoltà alle singole società di rinunciare eventualmente ai Play-Off, senza penalità, dandone preventiva comunicazione alla LegaPro, concedendo però la vittoria a tavolino e l’automatico passaggio al turno successivo all’avversaria.

Questi gli incontri riguardanti le formazioni marchigiane: Padova-Sambenedettese per i Play-Off e Ravenna-Fano peri Play-Out.

Il presidente della Fermana Umberto Simoni

Intanto nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno è arrivata la nota della società canarina con il consueto azzeramento delle cariche sociali al termine della stagione. Questo il comunicato:«la Fermana comunica che, come di consueto al termine della stagione agonistica, sono state azzerate le cariche societarie. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione restano in carica il Direttore Generale Fabio Massimo Conti e l’ufficio di segreteria generale».

Qui di seguito riportiamo le parole del Presidente Umberto Simoni: «La mia famiglia resta saldamente al fianco della Fermana come avvenuto in queste ultime stagioni ricche di soddisfazioni per i nostri amati colori. Il mio mandato di presidente viene rimesso a disposizione della società dopo l’ennesima importante stagione. Saranno poi i soci e prendere la decisione più giusta per il futuro».