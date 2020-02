Le campionesse trapiantate Ciurluini e Mazzantini premiate in Regione

ANCONA- Il volley, l’oro ai World Transplant Games di Newcastle e una strada ancora lunga da percorrere verso altri successi. Le campionesse della nazionale trapiantati Samantha Ciurluini e Margherita Mazzantini sono state premiate questa mattina presso il palazzo della Regione Marche ad Ancona. A fare gli onori di casa è stato il Presidente Luca Ceriscioli, che ha usato parole di grande elogio per le atlete:

«È un grande orgoglio, da marchigiano, ospitare queste due grandi atlete che hanno dato lustro alla nostra regione. È stato valorizzato il lavoro dei medici e questa è una cosa da sottolineare. Queste due ragazze sono un’altra testimonianza che lo sport va declinato in tutte le direzioni e a tutte le latitudini. Complimenti e in bocca al lupo per il resto della loro carriera».

Le campionesse Mazzantini e Ciurluini premiate in Regione

Fondamentale anche l’apporto dei medici, rappresentati dal Prof. Andrea Ranghino degli Ospedali Riuniti di Ancona: «Ringrazio la Regione per avermi invitato e per essersi confermata ancora una volta straordinaria. Nel 2008 abbiamo dato una svolta al nostro percorso facendo in modo che i trapiantati potessero godere anche dell’attività sportiva. Adesso non dobbiamo fermarci ma raggiungere ulteriori step. Queste nostre ragazze vanno applaudite per la grande opera fatta».

La chiusura è stata dedicata alle campionesse Margherita e Samantha: «Siamo orgogliose di essere marchigiane. E’ stato un cammino importante che ci ha portato alla medaglia ma dobbiamo dire grazie alla donazione. E’ un’esperienza toccante che ti cambia e sconvolge la vita. Adesso la pensiamo diversamente, e rivolgiamo lo sguardo a chi questa opportunità la sta aspettando».