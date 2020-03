Anche a porte chiuse la Lardini attende Cuneo

La disputa della partita di domenica tra Laridni e Cuneo non è al momento in dubbio ma si chiudono le porte al pubblico per evitare contagi da Coronavirus

JESI – Proprio mentre sembrava si potesse tornare alla normalità ecco la nuova ordinanza conseguente all’aggravarsi dei contagi. Stop alle manifestazioni pubbliche e quindi, se la Lega Volley non dovesse decidere per fermare di nuovo i campionati, la 23’ giornata si giocherà regolarmente ma a porte chiuse.

L’anticipo alle 16 era stato concordato per consentire la disputa alle 20.30 della partita di basket tra Aurora Jesi e Cento sempre alla UBI Banca Sport Center Arena.

Lo scenario più funesto è che si fermi di nuovo anche la serie A come verosimilmente accadrà ai campionati regionali e forse perfino alla B.

La differenza è che la serie A deve chiudere necessariamente entro il 9 maggio con la finale di Trieste mentre la B, per assurdo, potrebbe slittare, anche se pensare al prolungamento dei contratti delle giocatrici comprese appartamenti ecc. sembra davvero qualcosa di incredibile. Che poi anche sulle Olimpiadi si addensano nubi sempre più fosche considerando la situazione in Giappone.

Intanto la Lardini è al lavoro così come lo è la Bosca Cuneo allenata da Andrea Pistola, tecnico di Montemarciano. Per la partita di domenica la società aveva organizzato interessanti occasioni per vedere uno spettacolo a prezzi ulteriormente scontati con l’ingresso ridotto per le donne considerando che l’8 marzo è la loro Festa e la formula di “porta un amico” con 2 biglietti al prezzo di uno.

Così si ferma tutto. Pazienza.

La riflessione è che se lo spettacolo deve andare avanti, la domanda è se siamo destinati a mandarlo avanti solo per gli addetti ai lavori. Pensiamo a tutti gli sponsor che hanno investito per ottenere visibilità attraverso lo sport. Il danno inevitabilmente c’è anche se quantificarlo nel breve e soprattutto nel lungo periodo (continueranno ad investire?) preoccupa moltissimo.

In questi casi parlare di salvezza è un concetto da ribaltare sull’intero movimento e non su un singolo campionato.