Lardini Filottrano e Roana Macerata sfogliano la margherita tra serie A1 e A2

È vicino l'accordo tra i dirigenti dei due sodalizi per costituire la nuova società ma è l'incertezza sul budget a disposizione a condizionare la scelta. I tifosi attendono

Manca solo la fumata bianca per annunciare l’accordo tra Lardini Filottrano e Roana Cbf Macerata che esiste sulla carta ma manca della necessaria ufficializzazione.

Non è in dubbio la fattibilità del progetto perché entrambe le società hanno percepito il vantaggio di poter dare, insieme, al volley rosa marchigiano una prospettiva di lungo periodo che autonomamente non potrebbero garantire.

Il lavoro febbrile non è sugli aspetti legali o burocratici ma sul reperimento delle risorse a disposizione che condiziona la partenza dell’accordo. Infatti sussiste ancora un ragionevole dubbio se, oltre a prevedere insieme una squadra giovanile under 13 capace di arrivare a fine ciclo giovanile dando continuità al progetto e una squadra under 19 di supporto alla prima squadra, ci sia la possibilità di confermare la partecipazione al campionato di serie A1 utilizzando il titolo della Lardini Filottrano o si debba virare su una soluzione più economica che preveda il nuovo soggetto sportivo che si andrebbe a costituire, partecipare alla serie A2 col titolo della Roana Cbf con ambizioni di promozione immediata.

Le coperture economiche faranno la differenza e delineeranno il quadro in tempi molto brevi perché vi sono opzioni in scadenza su alcune atlete come il capitano della Lardini Laura Partenio, l’opposta Anna Nicoletti, reduce da un’ottima stagione, ma anche le stesse Moretto e Bisconti che attendono lumi.

Indipendentemente dalla categoria sarà Luca Paniconi a guidare lo staff tecnico essendoci piena convergenza sul suo nome.

Il campo di gioco sarà la Marpel Arena di Macerata ma, un po’ come accaduto l’anno scorso quando la Lardini giocava a Jesi, nei primi giorni della settimana la squadra verosimilmente si allenerà al PalaGalizia di Filottrano.