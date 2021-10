L’Ancona Matelica si prepara per Cesena

Mister Colavitto ritroverà Del Sole per la partita di Cesena. Saranno tantissimi i tifosi che domenica si sposteranno per la Romagna con il treno e mezzi privati

ANCONA – L’Ancona Matelica riprende a lavorare in vista della partita di domenica a Cesena. Per la trasferta in Romagna mister Colavitto, oltre a rinunciare agli infortunati di lungo corso come Papa e Delcarro, dovrà a fare a meno pure del difensore centrale Bianconi, squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato contro l’Imolese. Il tecnico campano, però, potrà contare su Ferdinando Del Sole che ha ormai smaltito i malanni muscolari che gli hanno frenato il rendimento.

Sicuramente partirà dalla panchina, dove potrebbe finire anche il baby Ruani. In giornata, oggi mercoledì 6 ottobre, con buone probabilità, sarà presa una decisione se convocare o meno la mezzala Giovanni Sbrissa (’96). Il giocatore, lo scorso anno alla Lucchese, è tra gli svincolati. Piace ed è stato cercato dal direttore sportivo Francesco Micciola, per vederlo in prova servirà il placet di Colavitto. Da segnalare, inoltre, la bella iniziativa da parte dell’Ancona Matelica, che ha indetto un concorso dedicato a tutti i giovani supporters di fede biancorossa, che già in queste prime partite sono stati i veri protagonisti durante tutte le gare interne della squadra.

Da oggi fino a sabato alle ore 12.00 tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie della città di Ancona potranno inviare alla mail marketing@ancona-matelica.com i loro disegni sul tema “Cosa è per te l’Ancona Matelica”. La società sceglierà i migliori tre disegni arrivati non in base alle loro qualità artistiche, visto che ogni ragazzo ha le proprie specifiche peculiarità, ma per il loro valore simbolico, ovvero quelli che meglio incarnino lo spirito di questa nuova esperienza.

I vincitori verranno premiati con una maglia ufficiale da gara dell’Ancona Matelica con il proprio nome e la foto con il loro giocatore preferito, che verrà realizzata allo Stadio Del Conero durante una seduta di allenamento alla quale saranno invitati. Tutti i disegni ricevuti saranno poi stampati, appesi ed esposti allo Stadio Del Conero durante la prossima partita in casa, sabato 16 ottobre contro il Montevarchi. «È un’iniziativa volta ad avvicinare i più piccoli al nostro mondo – ha commentato il Dg del club Roberta Nocelli – un modo per interagire con la città e, se possibile, condividere sempre di più il nostro progetto. Vogliamo arrivare al punto che i ragazzi smettano di sognare i calciatori di serie A e si innamorino dell’Ancona». Infine capitolo dedicato ai tifosi: i supporter moderati si muoveranno con auto e pulmini. La Curva Nord raggiungerà Cesena in treno. Già polverizzati oltre 200 biglietti per accedere nel settore ospiti del Manuzzi.