Rialza la testa la Vis Pesaro e lo fa contro una avversaria forte come il Modena. La formazione biancorossa sfodera un’ottima prestazione e trova la vittoria per 1-0 grazie ad una perla di Di Paola su calcio di punizione nella ripresa. Dopo un periodo negativo per la Vis sono tre punti fondamentali in chiave classifica. La squadra di mister Di Donato sale così a quota 21 punti accorciando sulla zona salvezza. Ora per la Vis si torna subito al lavoro per la gara infrasettimanale contro il Ravenna dove sarà d’obbligo dare seguito ad una prestazione come quella contro i gialloblu.

«Oggi abbiamo affrontato la seconda in classifica riuscendo a perforare la miglior difesa del campionato senza subire gol e sono elementi importanti. Siamo molto contenti, onore a questi ragazzi e onore a questo allenatore», ha detto a fine gara in casa Vis Pesaro il direttore dell’area tecnica Alessio Peroni.

Quarto risultato utile consecutivo per l’Alma Juventus Fano che in casa del Padova pareggia 1-1. I granata partono bene e nel primo tempo si portano in vantaggio con la rete del solito Barbuti proprio in pieno recupero. Su un tiro-cross esce male Vannucchi che smanaccia, la palla viene rimessa in mezzo da Ferrara e Barbuti di testa lasciato colpevolmente solo insacca da pochi passi. Nella ripresa iniziano forte i padroni di casa che prima si vedono annullare un gol a Della Latta al 57°, ma che poi trovano il pareggio sei minuti più tardi con la rete di Santini. L’attaccante del Padova prima segna l’1-1 e poi al 26esimo della ripresa lascia i suoi in dieci a causa di un doppio giallo. Con l’inferiorità numerica il Padova non riesce a ribaltare la partita e deve frenare la sua corsa in classifica. I veneti restano così al quarto posto. Il Fano sale a quota 17 punti ancora in zona playout a -4 dai cugini della Vis.