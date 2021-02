La Trecolli Montesicuro si lascia alle spalle il KO e annuncia il portiere Dionisi

ANCONA- La sconfitta interna per 2-3 con il Russi ha animato negativamente il weekend della Trecolli Montesicuro. Il club anconetano, per lasciarsi il prima possibile allo spalle lo sfortunato KO, ha operato un colpo di mercato molto importante che è stato ufficializzato nelle ultimissime ore. Si tratta del portiere Jacopo Dionisi (’91) che dall’Italservice C5 campione d’Italia ha scelto la sfida anconetana.

Cresciuto nelle giovanili biancorosse del Pesaro, con cui vanta presenze in A2, in A1 e in Europa, Dionisi ha difeso nel corso della sua carriera anche i pali dell’Alma Juventus Fano (C1 – B) risultando tra i migliori giovani emergenti a livello regionale. Arriva all’ombra del Conero per portare tutta la sua esperienza ma soprattutto per sostituire l’ex biancorosso Diego Moretti approdato al Padova in Serie A1.

«Ho trovato un ottimo gruppo che mi ha subito accolto bene – sono state le prime parole doriche di Dionisi -. Non vedo l’ora di scendere in campo per conoscerli anche sotto quel punto di vista. Sabato affronteremo il Grottaccia e sarà una buonissima occasione per riscattarci dopo la dolorosa sconfitta dell’ultimo weekend. La cosa importante sarà iniziare a prendere il ritmo».