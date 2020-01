La Trecolli Montesicuro in finale alle Futsal Finals Cup 2019

CERRETO D’ESI- La Trecolli Montesicuro approda alla finalissima delle Futsal Finals Cup 2019 che si stanno disputando in questi giorni al Palacarifac di Cerreto d’Esi.



Lunedì 6 gennaio alle 19, i dorici di Davide Bilò scenderanno in campo contro il Recanati C5 di mister Enzo Bargoni per giocarsi il titolo regionale che apre la strada alla fase nazionale della competizione. I leopardiani sono primi in classifica in serie C1 ma gli anconetani hanno tutta l’intenzione di giocarsi fino in fondo le proprie carte.



La compagine biancorossa, dopo il netto 11-3 dei quarti di finale con l’Invicta Macerata, ha superato 6-2 il Pieve d’Ico con reti di Ciavattini (3), Giordano (2) e Lombardi. Per gli avversari in gol Paolillo in entrambi i casi.

MONTESICURO TRECOLLI – PIEVE D’ICO 6-2

MONTESICURO: 1 Melis 2 Masi 3 Ciavattini 4 Pinto 5 Giordano 6 Mariani 7 Del Castillo 9 Di Placido L. 10 Bilo 11 Di Placido S. 12 Marchionne 13 Lombardi. All. Bilo

PIEVE D’ICO: 12 Storti 4 Corsini 5 Boni 6 Bertozzi 7 Paolillo 8 Marchetti A. 9 Amato 11 Garavani 14 Marchetti M. All. Marchetti S.

ARBITRI: Bufano (Pesaro), Zingaretti (Jesi)

GOL: 16’25” Ciavattini 16’05” Lombardi 13’59” Ciavattini 4’14” Giordano 3’55” Paolillo 12’31” Paolillo 7’55” Giordano 5’44” Ciavattini

NOTE: 7′ espulso l’allenatore del Pieve D’Ico Marchetti