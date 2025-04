La Samb festeggia 102 anni. Attesa per il derby Fossombrone-Castelfidardo

Cinque giornate al termine in serie D. Ancora pubblico record per la Samb contro il Sora, le marchigiane a caccia di punti pesanti.

Ultime cinque giornate incandescenti nel girone F di Serie D, con le squadre marchigiane ancora in corsa per un obiettivo: c’è chi sogna la Serie C, chi vuole blindare i playoff, chi lotta per la salvezza. Ecco il programma della 13ª giornata di ritorno.



La Samb affronta in casa il Sora. Al Riviera delle Palme è atteso ancora il pubblico delle grandi occasioni: saranno in più di 7mila a sostenere la capolista, che festeggia i 102 anni di storia (la società fu fondata il 4 aprile del 1923) con la voglia di avvicinarsi ancora di più alla Serie C. I rossoblù affrontano una squadra in piena zona salvezza e non possono permettersi passi falsi: con una vittoria andrebbero a Teramo, domenica prossima, con almeno 9 punti di vantaggio, pronti a giocarsi il match point per la promozione.

Derby marchigiano tra Fossombrone e Castelfidardo, la sorpresa contro la rivelazione del campionato. I padroni di casa, quinti in classifica, sognano i playoff, mentre i fidardensi, dati per spacciati a inizio stagione, sono ormai a un passo dalla salvezza. Dopo il colpaccio contro il L’Aquila, la squadra di Giuliodori vuole ripetersi su un campo difficile. All’andata finì 3-1 per il Castelfidardo, in uno dei momenti più esaltanti della loro stagione.

Sfida playoff allo stadio Del Duca tra Chieti e Atletico Ascoli. I neroverdi cercano il sorpasso sul Teramo per il secondo posto, mentre i bianconeri vogliono blindare la salvezza e avvicinarsi alla zona playoff. Ceccarelli, trascinatore del Chieti con 8 gol e 11 assist, guida l’assalto insieme a Vuthaj, a caccia del riscatto. Dall’altra parte l’Atletico si affida a Maio e Minicucci per colpire una difesa abruzzese tutt’altro che impenetrabile. Attesi 500 tifosi ospiti per un match dal peso specifico altissimo.

Al “Tubaldi” sfida cruciale tra una Recanatese che cerca punti-salvezza e un Teramo che vuole continuare la rincorsa alla Samb. I leopardiani arrivano dalla sconfitta di Isernia e devono reagire per tenere a distanza la zona playout (distante 4 punti). Gli abruzzesi sono lanciati da tre vittorie di fila e in trasferta hanno già collezionato 7 successi. Se vincesse la Recanatese e la Samb facesse lo stesso contro il Sora, la promozione dei rossoblù sarebbe ormai cosa fatta.

L’Ancona sarà di scena a Riano dove affronta un Roma City in piena lotta per non retrocedere. I dorici non vincono dal 26 gennaio (derby con la Vigor) e hanno un bisogno urgente di punti per risollevarsi in classifica. Gadda recupera Magnanini ma non ha al meglio Martiniello, Gianelli e Boccardi.

Trasferta difficilissima per la Vigor Senigallia sul campo del L’Aquila, quarto in classifica. Entrambe vivono un momento complicato: gli abruzzesi hanno vinto una sola volta nelle ultime sette gare, i senigalliesi solo due punti nelle ultime cinque. Per i ragazzi di Antonioli, distanti appena 3 punti dai playout, ogni punto diventa vitale.

Scontro diretto in coda tra Civitanovese e Termoli. All’andata finì 1-1, ora servono i tre punti alla squadra di Senigagliesi per sperare nella salvezza diretta. I rossoblù sono convincenti nel gioco, ma segnano poco: solo 8 reti in 13 gare nel girone di ritorno. E sarà assente per squalifica il preziosissimo Diop. Occhio all’altro scontro diretto tra Notaresco e Isernia, che potrebbe essere determinante nella lotta salvezza.

La Fermana, fanalino di coda del girone, tenta il tutto per tutto in casa contro l’Avezzano. La squadra canarina è alle prese con un’infermeria affollata e due squalificati (Etchegoyen e Sardo). Mister Savini potrebbe cambiare assetto, con una difesa a tre e tante soluzioni da inventare. Davanti, tutto sulle spalle di Bianchimano e dell’ex di turno De Silvestro, chiamato a trascinare i gialloblù.