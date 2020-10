La Samb espugna Fano. Rossoblù convincenti ed in netta crescita

Vittoria importante dei rossoblù in un derby dalle mille insidie. Finalmente una prestazione concreta e convincente che mostra una squadra in salute

FANO- Ci si attendeva una Samb più concreta e matura di quella vista con la Fermana nella gara di mercoledì scorso ed il derby esterno con il Fano era alla vigilia una gara che avrebbe dato già un primo verdetto. La netta vittoria scaturita al “Mancini” dopo una gara mai in discussione, consegna così alla tifoseria rossoblù una Samb in salute, che ha visto anche l’importante contributo, in mezzo al campo, del nuovo arrivato D’Angelo, vero e proprio valore aggiunto.

Per la cronaca, gara indirizzata a favore della Samb già al ’19 con lo stesso D’Angelo, che pronto a ribadire in rete dopo una respinta dal portiere granata Meli. Il raddoppio è avvenuto al ’38 con Bacio Terracino che, grazie ad una pregevole conclusione al volo, ha permesso alla Samb di chiudere virtualmente la gara già nel primo tempo, ed amministrarla nel secondo.

Questo il tabellino della gara:

FANO-SAMBENEDETTESE 0-2

FANO (4-3-1-2) Meli; Cargnelutti, Zigrossi, Bruno, Rillo (77′ Monti); Parlati (81′ Carpani), Amadio, Marino (45′ Ferrara); Paolini (77′ Said); Baldini (76′ Longo), Barbuti A disp. Viscovo, Santarelli, Isacco, De Vito, Scimia, Martella, Nepi All. Alessandrini

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) Nobile; Lavilla, Cristini (41′ Enrici), D’Ambrosio, Liporace; Shaka Mawuli (62′ Masini), Angiulli, D’Angelo (45′ Rocchi); Bacio Terracino; Maxi Lopez (88′ Nocciolini), Lescano (62′ Malotti) A disp. Laborda, Biondi, Chacon, Serafino, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio All. Montero

TERNA: Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, assistenti Mattia Bartolomucci (Ciampino) ed Emanuele De Angelis (Roma 2)

NOTE: Ammoniti: 17′ Zigrossi, 44′ Parlati, 80′ Lavilla, Espulso Liporace all’89’

MARCATORI: 19′ D’Angelo, 38′ Bacio Terracino

Mister Montero può finalmente tornare a sorridere

Mister Paolo Montero è raggiante dopo la gara: «I ragazzi si sono meritati la vittoria. Abbiamo saputo soffrire e siamo stati bravi a sfruttare le poche opportunità che abbiamo avuto. Devo fare i complimenti alla mia squadra, che ha lottato fino in fondo. Mi è piaciuta molto la determinazione e l’unione che si sta creando nello spogliatoio. Sono contento per i miei ragazzi, perché hanno continuato a lavorare bene in questi mesi, in silenzio. Sono arrivate delle critiche, ma sempre costruttive».

Anche l’esordiente Angelo D’Angelo, appena arrivato a San Benedetto, è felice per la rete e per la prestazione della squadra: «A livello personale sono molto contento. Avevo visto la squadra nelle ultime gare, ma oggi l’approccio e la mentalità è stata diversa, da grande. Vedo il bicchiere mezzo pieno per il futuro. La LegaPro è un campionato strano, c’è da dare battaglia in ogni partita, anche perché noi davanti abbiamo giocatori che fanno la differenza».