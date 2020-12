FABRIANO – Anche per la Ristopro Fabriano è giunto il momento di esordire nel campionato di serie B di basket. Con due giorni di ritardo rispetto alle altre squadre del proprio girone, che hanno giocato domenica 29 novembre, i ragazzi di coach Lorenzo Pansa questo pomeriggio (martedì 1 dicembre) alle ore 17 daranno il via alla loro stagione in trasferta a Montegranaro nel derby con la Sutor.

Un ritardo dovuto al fatto che i fabrianesi dovevano verificare alcune situazioni di positività al Covid-19 (tre accertate) e diversi casi di isolamento fiduciario, che fortunatamente ieri hanno dato esito negativo, tanto da dare la possibilità a coach Pansa di presentarsi con un numero minimo di giocatori sul parquet. Resta da attendere solo la risposta di un altro tampone.

Per cui anche la Ristopro riparte, esattamente da dove aveva lasciato nove mesi fa, ovvero affrontando i veregrensi. Alla “Bombonera” di Montegranaro si giocherà, come dappertutto, a porte chiuse. Per cui i tifosi fabrianesi “Immaturi”, in occasione dell’ultimo allenamento pre-partita della propria squadra, non potendolo fare direttamente, hanno voluto rivolgere il loro incitamento con uno striscione appeso all’interno del PalaGuerrieri: “Lontani dal palas vicini col cuore”.

Da canto suo coach Lorenzo Pansa ha voluto sottolineare che «faremo del nostro meglio, con tutte le difficoltà che questo nostro percorso sta incontrando, mettendo su quel rettangolo tutto noi stessi, con i nostri pregi e tutti i difetti che il silenzio in tribuna farà emergere».

Sarà presumibilmente un campionato molto particolare, in cui a fare la differenza – oltre alla tecnica e alla tattica – sarà la “quantità” di giocatori che i rispettivi allenatori ogni volta potranno schierare, al termine della conta settimanale tra “positivi” e “negativi” al Covid. Quasi una tombola, ma tant’è, almeno tornare a giocare è un piccolo segnale di graduale normalità.

La partita fra Sutor Montegranaro e Ristopro Fabriano verrà trasmessa in diretta oggi alle ore 17 su Fermo Tv (canale 211 del digitale terrestre) e sul canale YouTube della Lega Nazionale Pallacanestro con il commento di Roberto Cicchinè.

Arbitreranno l’incontro i signori Federico Berger di Roma e Silvio Faro di Tivoli.

Il match di oggi va a completare il quadro della prima giornata del “gironcino” C1, che domenica ha riportato questi risultati: Ancona – Giulianova 69-60, Teramo – Civitanova 77-71, Roseto – Jesi 80-70.