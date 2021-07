La Pasta di Camerino e la Cucine Lube avanti insieme per il quinto anno consecutivo

CIVITANOVA- Quando due realtà di vertice incrociano lo sguardo è inevitabile dar vita a un legame duraturo. Si rinnova per il quinto anno consecutivo la partnership tra A.S. Volley Lube e La Pasta di Camerino. Il logo dell’azienda marchigiana continuerà a essere impresso sulle maglie dei Campioni d’Italia e del Mondo.

«Crediamo ormai da anni nel sodalizio con la Lube Volley – spiega Federico Maccari (Ceo La Pasta di Camerino) -. Entrambe le realtà sono partite dal basso per raggiungere l’eccellenza senza dimenticare le origini e mantenendo vivo il senso di appartenenza al territorio. La nostra gamma di prodotti accontenta sia gli atleti, con la linea di grano antico Hammurabi, pensata proprio per chi fa sport grazie all’alto valore proteico e il ridotto indice glicemico, che i tifosi e gli appassionati, con la pasta di semola per il primo di ogni giorno e la pasta all’uovo tipica della tradizione marchigiana per i giorni speciali, tutte fatte con ingredienti 100% italiani, filiera tracciabile e lavorazione artigianale. Contiamo che la prossima stagione ci regali grandi soddisfazioni e la possibilità di tornare al palazzetto senza restrizioni a tifare per la nostra Cucine Lube Civitanova».

Beppe Cormio (Direttore Generale A.S. Volley Lube): «Siamo felicissimi per la conferma di questo accordo con una delle aziende più prestigiose della nostra regione. In particolare siamo contenti perché La Pasta di Camerino mette in luce la sinergia tra il prodotto e la resa in campo degli atleti scegliendoli come testimonial e protagonisti di filmati e campagne pubblicitarie. Iniziative che impreziosiscono il rapporto sinergico. Attività che regalano all’azienda un’immagine più forte e, proprio per il peso del marchio, offrono al nostro Club qualcosa in più. Ci fanno sentire più utili ai fini di una collaborazione che ci auguriamo duri nel tempo».