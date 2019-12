La Nef Osimo Volley chiude il 2019 con il Lucera

OSIMO- L’ultimo impegno per la Nef Osimo Volley sarà, al Palabellini, contro il Volleyball Lucera. Domani pomeriggio alle 17 gli osimani di coach Masciarelli cercheranno di dar continuità al successo con la Virtus Paglieta chiudendo il 2019 nel modo migliore.

Di fronte avranno un avversario non facile da domare che, dopo un inizio un po’ complicato, ha trovato la sua continuità. Alessio Paolucci, giovane giocatore dei senzatesta, ha caricato l’ambiente invitando i suoi compagni a tenere alta la concentrazione:

«Ci siamo ripresi subito molto bene dalla sconfitta in quel di Bari riuscendo a vincere bene nell’ultima gara contro Paglieta. Adesso chiudiamo l’anno in casa, in cui dovremo rimanere concentrati per cercare di ottenere un’altra vittoria: infatti si tratta dell’ultima partita dell’anno e tutti ci tengono a chiudere bene il 2019.

Il Volleyball Lucera è una squadra in forma: sembra distante da noi in classifica ma in realtà la classifica è molto corta, quindi sarà un test importante ed anche impegnativo». Dirigono l’incontro Fabio Ercolani e Claudia Morganti.

