La Megabox Vallefoglia guarda tutti dall’alto del primato in classifica

Il successo netto esterno a Ravenna nel turno infrasettimanale ha messo le ali alla Megabox Vallefoglia che, complice il turno di riposo osservato dalla Omag San Giovanni in Marignano, si è issata in testa alla classifica del girone Est del campionato di volley di serie A2 in coabitazione con Cutrofiano.

Il primato durerà solo poche ore ancora perché domenica (18 ottobre) si gioca la 6’ giornata e saranno proprio le ragazze di Bonafede ad osservare il turno di riposo e allora il controsorpasso potrebbe avvenire con le salentine che attendono Talmassons battuta nel posticipo di giovedì al tiebreak a Macerata e San Giovanni che scende a Soverato.

Il successo di mercoledì a Ravenna porta in calce la firma di Lucia Bacchi, ex di turno e top scorer del match. «Sotto sotto, però – ha detto – ero molto emozionata. Ravenna è casa mia, anche al di là dei tre anni passati con quella maglia la gente che ho incontrato in palestra la vedo in giro per strada tutti i giorni. Era una partita molto sentita, alla vigilia ho vissuto mille emozioni, e devo dire la verità: non mi aspettavo tutto questo affetto da parte della società e della gente che ho incontrato alla partita. È stato bello constatare di aver lasciato un buon ricordo».

Bacchi è stata la solista di un’orchestra che ha suonato alla perfezione nella serata ravennate e il gap tra le due squadre è sembrato anche più ampio di quello che in effetti probabilmente esiste.

Coach Bonafede si aspettava una risposta dopo la sconfitta di Cutrofiano e il successo solo al tiebreak in casa contro Martignacco, partite nelle quali la squadra aveva palesato quegli alti e bassi che per una squadra ambiziosa non possono sussistere.

Gongola Ivano Angeli, presidente della Megabox Vallefoglia: «Sono felice di questa partenza positiva della squadra, anche se il campionato è lungo e dobbiamo fare i conti con tante squadre che sono più esperte di noi perché militano da anni in questo campionato. Noi siamo una matricola, quindi teniamo i piedi per terra e non ci montiamo la testa. Comunque la squadra c’è, lavora duro ed è allenata bene: ci sono tutte le premesse per fare un buon campionato».