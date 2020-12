La Luciana Mosconi torna a lavorare e guarda al match con Teramo

ANCONA- Giorni di ripresa per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che, smaltite le festività natalizie, tornerà a lavorare oggi pomeriggio al Palarossini in vista dei prossimi impegni. Il 6 gennaio infatti, nell’impianto anconetano, arriverà il temibile Teramo che in classifica del girone C2 di Serie B vanta gli stessi punti della truppa di coach Stefano Rajola. A fare il punto della situazione in casa biancoverde ci ha pensato il preparatore atletico Marco Paccioni.

Che dice: «Solitamente durante la sosta per il Natale viene svolto un richiamo al lavoro atletico. Quest’anno le cose sono ovviamente diverse visto il periodo e considerato che siamo soltanto alla quarta partita e che la preparazione vera e propria ha avuto una durata più lunga chiusa praticamente un mese fa con i livelli di atletismo attuali sicuramente buoni».

Pochi i dubbi sul programma: «In questi giorni dovremmo innanzitutto lavorare votati al recupero degli infortunati. Inizieremo nei primi giorni a porre particolare attenzione al lavoro atletico e in sala pesi per poi andare a modulare il carico in previsione del doppio impegno ravvicinato del 6 e 10 gennaio. Quindi inizieremo forte e poi renderemo il carico più brillante in vista delle partite contro Teramo e Civitanova. In simultanea continueremo il nostro lavoro sulla prevenzione che deve essere sempre presente perchè l’impatto con il ritorno alle gare agonistiche si è fatto sentire e ogni trauma può rivelarsi pericoloso e avere una doppia valenza».