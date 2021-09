La squadra battendo prima Civitanova, poi Imola e infine Senigallia, si è qualificata per l'evento di apertura della stagione. Oggi scende in campo contro Faenza a Lignano Sabbiadoro.

ANCONA – Ci siamo. Alle 12 di stamattina, venerdì 24 settembre, la Luciana Mosconi a Lignano Sabbiadoro, affronterà Faenza nei quarti di finale delle Final Eight di Supercoppa. È questo l’appuntamento odierno che attende la Luciana Mosconi che, battendo prima Civitanova, poi Imola e infine Senigallia, si è qualificata per l’evento di apertura della stagione.

La squadra ha raggiunto la località turistica friulana nella tarda serata di ieri – 23 settembre – dopo aver sostenuto l’ultimo allenamento al PalaPrometeo. I giorni precedenti la gara sono serviti anche allo staff medico per rimettere in piedi il lungo Giombini che aveva riportato qualche problema alla caviglia nella gara giocata domenica scorsa contro i senigalliesi, vinta da Panzini e compagni in volata anche grazie al canestro da tre punti segnato proprio da quest’ultimo nel finale punto a punto.

Giombini, decisamente notevole in queste prime gare ufficiali fin qui disputate dov’è stato uno dei migliori in campo anche dal punto di vista realizzativo, non dovrebbe avere problemi ad essere della gara e portare il suo contributo. In caso di successo, la Luciana Mosconi sfiderà in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale Vigevano-Cremona col match che si disputerebbe alle 17.15 di domani. L’eventuale finale della Supercoppa si giocherà invece domenica alle 15.30. Prima di pensare a questa gara bisognerà battere Faenza e una tra Vigevano e Cremona in una strada ancora lunghissima da percorre.