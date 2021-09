ANCONA – A distanza di una settimana dal test che si era giocato ad Ancona, ieri sera (4 settembre) sono scese di nuovo in campo al PalaTriccoli la The Supporter Aurora Jesi e Luciana Mosconi. Se non stessimo parlando ancora di precampionato, ci sarebbe quasi da esaltarsi. Gli anconetani guidati da Coach Piero Coen, non solo si sono aggiudicati tutti i quattro periodi (18-13, 26-12, 25-10 e 19-13), ma hanno mostrato una condizione fisica superiore a quella dei leoncelli. Inoltre, si sono notati degli evidenti miglioramenti rispetto all’ultima amichevole di Montegranaro sia in attacco che in difesa. Il punteggio finale è stato 88-48, risultato che conferma quanto appena analizzato.

Assente tra i locali Fabi, ancora debilitato da un virus intestinale che lo aveva costretto a saltare anche la sfida di mercoledì scorso a Pesaro contro il Bramante, oltre a Rizzitiello. Per i dorici, indisponibile Giombini mentre sarà da valutare Quarisa, costretto ad uscire dal campo dopo un minuto di gioco per un infortunio alla mano. Coen potrà essere sicuramente soddisfatto per le risposte arrivate dal gruppo. Si nota infatti, come i profili più esperti aiutino i più giovani. La sensazione è quella che la Luciana Mosconi con questo atteggiamento e gli innesti di mercato che sono arrivati per rinforzare il team, possa davvero disputare una stagione importante.

Intanto, le attenzioni sono già rivolte al prossimo match di mercoledì 8 settembre a Cerreto D’Esi. Coen avrà modo di fare altri “esperimenti” contro la Janus Fabriano, compagine neopromossa in Serie A2. Contro un avversario quotato, l’ultima prova in vista della gara del 12 contro Civitanova. In palio, il passaggio nella Supercoppa di categoria.

The Supporter 48 Luciana Mosconi 88

THE SUPPORTER JESI Cocco 4, Valentini 3, Gloria 3, Calvi 6, Ferraro 3, Magrini 16, Fioravanti 11, Giulietti, Rezart, Tandia, Moretti, Genesi 3. All. Meneguzzo.

LUCIANA MOSCONI Minoli 7, Centanni 18, Panzini 5, Zandri, Quarisa, Aguzzoli 13, Gospodinov 2, Cacace 2, Giombini 18, Aniballi 5, Pozzetti 9, Ponzella 3, Regai. All. Coen.