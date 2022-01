La Goldengas Senigallia si vaccina e prepara la sfida di domenica con Imola

SENIGALLIA – Settimana importante in casa Goldengas Senigallia. I biancorossi cercano riscatto in campionato dopo il passo falso casalingo contro Roma.

Capitan Giacomini e compagni faranno visita nel weekend alla Andrea Costa Imola, terza forza del girone C di Serie B, per l’ultima apparizione del girone di anda. I romagnoli non sono ancora scesi in campo nel 2022, a causa del focolaio scoppiato all’interno del proprio spogliatoio che ha visto sette atleti colpiti dal Covid-19. La gara di domenica – 16 gennaio – però è al momento confermata.

Nel frattempo, la Goldengas si è sottoposta alla somministrazione della terza dose vaccinale. Tutti insieme, i biancorossi, sono stati seguiti dal dottor Fabrizio Volpini, dalla dottoressa Vania Moroni, da Alice Ambrogiani e da tutto lo staff infermieristico del centro sanitario locale. La gara con Imola allora «s’ha da giocare», la Goldengas scenderà in campo domenica alle ore 18 al PalaRuggi. Incontro visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.