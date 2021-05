La Goldengas Senigallia saluta i playoff, la serie se la prende il CJ Basket Taranto

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia è fuori dai playoff. Generosa la prova dei biancorossi ma è ancora il CJ Basket Taranto a sorridere e a strappare il pass per le semifinali playoff di Serie B.

Termina 67-86 al Pala Panzini, al termine di una gara in cui i pugliesi hanno dimostrato ancora la loro superiorità. Può sorridere comunque coach Ruini perché i suoi ragazzi hanno giocato l’intera serie a testa alta e di più non si poteva chiedere.

Prova di forza del Taranto in gara-4, merito di un secondo quarto galattico. È la Goldengas però a partire meglio, 22-16 nel primo. Gli ospiti reagiscono e si impongono 17-38 prima dell’intervallo e negli spogliatoi si rientra 39-54. Calano i ritmi a inizio ripresa, parziale di 11-14 che alimenta di poco il vantaggio tarantino. Il 17-18 dell’ultimo quarto non scalfisce l’andamento della gara. Alla sirena è 67-86 e la serie si conclude 3-1 per il Taranto.

La Goldengas saluta i playoff ma il bilancio stagionale è più che positivo. I biancorossi ne escono alla grandissima contro una vera e propria corazzata.