La Goldengas completa il roster: anche Serrani è biancorosso

SENIGALLIA – Dovrebbe aver svelato tutte le carte la Goldengas Pallacanestro Senigallia, che ha annunciato l’ultimo innesto nel roster già bello ricco. Si tratta di Nicola Serrani, cresciuto proprio nelle giovanili biancorosse e originario di Jesi. Ala piccola classe 1997, ha militato nel Rende e nel Gela (Serie C Silver) e nell’Alessandria (C Gold) nelle ultime stagioni.

Ecco le sue prime parole da giocatore della Goldengas: «Sono molto felice di avere questa opportunità. Giocare nella società dove si è cresciuti è anche uno stimolo in più per fare bene, almeno per me. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare con questa maglia».

Non è però l’unica novità, perché il club ha annunciato anche il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile: Gabriele Ruini. La volontà della società è infatti quella di crescere a livello giovanile e per questo è stata chiamata una persona esperta nel settore: «Sono molto felice e carico per questa nuova sfida – le parole di Ruini –. Ho sentito nei dirigenti l’entusiasmo, la freschezza e la serietà nel voler intraprendere con decisione un percorso già cominciato di crescita e strutturazione del settore giovanile, per essere nei prossimi anni un punto di riferimento per gli atleti del nostro territorio, come lo è stato Marco Paialunga (il predecessore di Ruini, ndr) in questi anni».