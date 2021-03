La Faber Ginnastica Fabriano si riscatta e torna in vetta

FABRIANO – Guai farle arrabbiare. Le campionesse della Faber Ginnastica Fabriano – dopo il mezzo passo falso della prima giornata del campionato di serie A1 di ritmica a Napoli in cui per la prima volta negli ultimi quattro anni avevano perso la testa della graduatoria – si sono ampiamente riscattate in occasione della seconda giornata, svoltasi ieri (sabato 6 marzo) a Desio.

Una prestazione eccellente, quella delle cartaie, in terra brianzola: con 92.700 punti di giornata si sono posizionate in vetta alla classifica davanti alla squadra di casa, la San Giorgio ’79 Desio, seconda con 81.550, e all’Udinese, terza a quota 79.650.

La Faber Ginnastica Fabriano, condotta a Desio dalle allenatrici Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiuriva e dalla coreografa Byliana Dyakova, ha schierato la prossima olimpionica Milena Baldassarri al Cerchio (che ha portato 24.100 punti) e al Nastro (22.400), Sofia Raffaeli alla Palla (25.000) e Serena Ottaviani alle Clavette (21.150).

Alle premiazioni hanno partecipato Valter Peroni, vice presidente vicario della Federazione Ginnastica Italiana, Roberto Corti, sindaco di Desio e Oreste De Faveri, numero uno del comitato federale lombardo e della società organizzatrice della seconda tappa.

Sommando quindi i punteggi della gara partenopea con quella brianzola, possiamo stilare la classifica di campionato che, dopo due giornate di “regular season”, vede tornare al comando proprio Fabriano con 175.550 punti, inseguita dalla San Giorgio con 167.650 e dall’Udinese con 154.350.

La Faber ha ora la possibilità di “blindare” il primo posto sfruttando l’appuntamento casalingo previsto dal calendario per il 20 marzo, quando il campionato di serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good” farà tappa proprio al PalaGuerrieri di Fabriano, per poi concludersi con la Final Six in programma il 24 aprile a Torino.