La Cucine Lube sogna la settima Coppa Italia

CIVITANOVA MARCHE – È passato poco meno di un anno, era il 23 febbraio, quando la Cucine Lube alzava la cielo la sua 6’ Coppa Italia, dopo quasi tre ore di gioco, con nove match-ball annullati alla Sir Safety Perugia nel quarto set e l’urlo liberatorio al quinto set.

Il sogno è di tornare a vivere quelle emozioni ma, per farlo, deve vincere 3 partite in 4 giorni.

Si comincia con l’impegno dei quarti di finale contro Padova in gara unica mercoledì alle 17 all’Eurosuole Forum.

In caso di successo la squadra di De Giorgi otterrebbe il pass per la Final Four di Casalecchio di Reno del weekend prossimo.

Juantorena, mvp della finale dell’anno scorso, e compagni arrivano a questo incontro dopo il successo pieno in SuperLega sul campo di Cisterna che ha consentito di restare in scia a Perugia.

In caso di vittoria contro Padova, la Cucine Lube Civitanova conquisterà l’undicesima qualificazione consecutiva alla Final Four che, anche quest’anno, andrà in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO)

Per Jiri Kovar, schiacciatore della Cucine Lube Civitanova, «sulla carta siamo superiori a Padova e lo abbiamo dimostrato in Regular Season. Vogliamo rispettare il pronostico, ma senza sottovalutare gli avversari. Ci presentiamo ai Quarti da detentori del trofeo. Per accedere alla Final Four dovremo essere concentrati e fare del nostro meglio. Le partite secche non sono mai semplici, in passato abbiamo sofferto questa competizione, ma ora siamo carichi e vogliamo andare a Bologna. In questo momento storico, con le gare a porte chiuse, sono i grandi appuntamenti a tenere alti gli stimoli».