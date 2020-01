La Cosma Pallanuoto torna in piscina con la trasferta a Rapallo

ANCONA- La Cosma Vela Pallanuoto Ancona è pronta a tornare in acqua e giocarsi le sue speranze salvezza nel campionato di serie A1 femminile. Dall’ultimo match del 23 novembre contro Trieste (8-9 in favore delle alabardate), la squadra si è allenata duramente sotto la guida di coach Milko Pace che ha cercato di registrare qualcosa sia a livello tattico che a livello atletico.



L’ultimo posto in graduatoria non è incoraggiante ma i punti a disposizione sono ancora tanti, a cominciare dalla trasferta di sabato nelle acque del Rapallo.

«Decisamente non siamo al meglio – spiega Pace – ci siamo allenati bene, abbiamo sfruttato il periodo anche disputando amichevoli di livello, e lunedì scorso è rientrata dagli Europoei anche Mirka Stankovianska, quindi saremo al completo. Ma stiamo soffrendo diverse defezioni, comprese le giocatrici che hanno preso l’influenza. Avremo diverse assenze a Rapallo, soprattutto Elisa Quattrini (oltre a Di Martino e Vecchiarelli ndr), che manca ormai da qualche settimana. Giocheremo anche per lei».

Poi, dopo aver parlato delle condizioni della squadra, il tecnico anconetano ha alzato la lente d’ingrandimento sull’avversario: «Affronteremo una squadra di valore, ottima società come tradizione e come rosa. Dopo la sosta per noi sarà un test importante, di verifica e di conclusione del girone di andata. In quello di ritorno ci aspettiamo i risultati che non ci sono stati finora. Resto fiducioso perché la squadra al completo sta giocando bene ed è cresciuta dall’inizio del campionato».