Junior Jesina Scuola Calcio Roberto Mancini, ecco il nuovo staff

JESI – Svelati i nomi dello staff tecnico 2021 – 2022 della U.S. Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini. La scelta dei professionisti e delle attività conferma l’attenzione della dirigenza della scuola verso il valore educativo e formativo del calcio per bambini e ragazzi. Ecco il quadro.

Responsabile Scuola Calcio: Prof. Alessandro Basili

Direttore tecnico e responsabile dell’attività agonistica: Gianluca Dottori, che sarà allenatore anche di allievi (2005 – 2006) e giovanissimi (2007 – 2008)

Direttore Generale: Marco Cerioni

Allenatore categoria esordienti (2009 – 2010): Paolo Mancinelli

Preparatore dei portieri: Marco Cerioni e Davide Pucci

Responsabile preparatori atletici: Prof. Giovanni Bordoni

Osteopata: Prof. Attilio Ciarmatori, che nel corso della stagione sportiva controllerà lo sviluppo della corretta postura di ogni atleta

Allenatori categoria Pulcini (2011 – 2012): Emanuele Quagliani e Giacomo Federici

Allenatore categoria Primi Calci (2013 – 2014): Paolo Lusuardi

Allenatori categoria Piccoli Amici (2015 – 2016): Carlo Pirani, Prof. Attilio Ciarmatori e Alessandro Bacci

Collaboratori tecnici: Marco Bacelli e Prof. Michele Bianchetti affiancheranno Gianluca Dottori, e Roberto Tinti affiancherà Paolo Mancinelli.

Allenatore Terza categoria è Giacomo Bacchetti, con assistenti Sebastiano Giuliani, Diego Grilli e Francesco Barchiesi e massaggiatore Roberto bruschi

A completare l’organigramma tecnico, per Juniores (2002 – 2003 – 2004) e Cadetti ci saranno Sergio Paolinelli e Salvatore (Mimmo) Giugliano. La Junior Jesina si avvarrà anche quest’anno di collaboratori esterni per la parte tecnica: Andrea Mazzantini per i portieri e Lorenzo Carotti per gli altri ruoli.

Nelle prossime settimane si chiuderanno i trasferimenti dei giocatori della Junior Jesina verso altre squadre. La ripresa dell’attività agonistica è prevista dopo Ferragosto.

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2021 – 2022, a partire dai nati del 2015. Info: 3495953298 – 3479927099.