Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini, bilancio di fine stagione

Il grazie della società a Fabio Favi che conclude l'esperienza come responsabile tecnico. Le parole del direttore generale Marco Cerioni

JESI – Si è conclusa la stagione sportiva della U.S. Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini. «Una stagione sicuramente memorabile per il periodo storico che stiamo vivendo. Nonostante le emergenze da gestire, la stagione 2020 – 2021 ha regalato molte soddisfazioni sia a livello sportivo sia a livello umano – afferma Marco Cerioni, direttore generale della Scuola Calcio Roberto Mancini – è stato fatto un ottimo lavoro di squadra e dirigenti, tecnici e piccoli atleti hanno saputo dimostrare, con la pandemia in corso, che lo spirito sportivo e gli insegnamenti che uno sport come il calcio trasmette, sono importanti anche nella gestione di emergenze, imprevisti e difficoltà quotidiane».

Prosegue Cerioni: «Un grazie va a tutte le famiglie dei nostri tesserati per la disponibilità dimostrata in questo periodo difficile. Un plauso allo staff per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato nei confronti di tutti gli allievi della scuola».

Si conclude inoltre anche l’esperienza di Fabio Favi come responsabile tecnico della Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini. «Mi preme ringraziare, a nome di tutta la società, Fabio Favi per il lavoro svolto negli anni in qualità di responsabile tecnico – sottolinea il direttore generale Marco Cerioni – a lui i nostri migliori auguri».

A ottobre 2020 la U.S. Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini ha iniziato la stagione sportiva con 300 allievi, classificandosi come la scuola calcistica jesina con più iscritti. Durante i mesi tanti sono stati gli Stage Mitama, per avere occasioni di confronto con nomi di spicco del mondo calcistico.

Gli allenamenti, che si sono svolti in tre campi (Collegio Pergolesi, San Pietro Martire e Boario) hanno portati a risultati importanti quali la vittoria, per la categoria giovanissimi, del Velox, considerato uno dei tornei più prestigiosi della regione Marche.

Novità in arrivo per la stagione 2021 – 2022.