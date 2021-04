Calcio Eccellenza, tra Jesina e Vigor Senigallia pari giusto fra scontente

Finisce 1-1 e nessuna delle due avvicina la vetta. Al leoncello Papa su rigore al 73, risponde per i rossoblù Carsetti in extremis all'89'

JESI – Finisce 1-1 al Carotti nel derby che tornava dopo 11 anni e una settimana. Botta e risposta nella ripresa: al 73’ Papa porta in vantaggio la Jesina su rigore, decretato per l’atterramento in area di Giovannini da parte di Marini, la Vigor Senigallia acciuffa il pari all’89’ sull’inzuccata di Carsetti, servito dal fondo dal preziosissimo Mancini. Boccone amaro per entrambe che perdono l’occasione di avvicinare in classifica (Eccellenza) il primato di Anconitana e Forsempronese.

Tante assenze: la Jesina senza Mistura, Calcina (squalificati), Martedì e Marini re-inventa la difesa, la Vigor non ha Lazzari, D’Errico, Carbonari, Vitali. Nel primo tempo proteste leoncella al 26’: secondo fallo di mano in area Jesina per Pesaresi nell’arco di 2’, per l’arbitra c’è la punizione ma non il secondo giallo in 120 secondi.

Nella ripresa Pesaresi chiama Anconetani alla parata dopo 3’, di là Papa calcia a lato in area al 62’. Poi il rigore: sbavatura in area Vigor e Marini finisce per dover fare fallo, anche qui i leoncelli chiedono il secondo giallo. Papa dagli undici metri fa 1-0.

La Vigor gioca tutti i suoi cambi e di qua in extremis la sbavatura è della Jesina: Orciani e Mancini mettono pressione, i locali perdono il tempo per il rinvio, Mancini dal fondo serve l’assist a Carsetti, 1-1.

C’è ancora una occasione per parte: il colpo di Pesaresi trova il corpo del compagno Carsetti, quello di Gabrielloni mette a lato.

Jesina- Vigor Senigallia 1-1

Jesina (4-4-2): Anconetani G; Sampaolesi, Brocani (21’ st Anconetani N.), Campana, Lucarini; Giovannini, Garofoli (34’ st Zagaglia), Moretti, Domenichetti; Alessandroni (16 st Barchiesi), Papa (41’ st Gabrielloni). All. Strappini

A disp. Francoletti, Maiani, Cameruccio, Longhi, Nazzarelli

Vigor Senigallia (4-4-2): Roberto; Savelli, Marini, Magi Galluzzi (16’ st Marzano), Bucari (20’ st Baldi); Mancini, Gambini, Siena (13’ st Carsetti), Pesaresi A. (25’ st Nacciarriti L.); Pesaresi D., Pierfederici (36’ st Orciani). All. Clementi

A disp. Giovagnoli, Rotondo, Omenetti, Tomba

Arbitro: Curia di Ascoli Piceno

Reti: 28’ st Papa (rig), 44’ st Carsetti

Note: corner 1-3; ammoniti Brocani, Alessandroni, Lucarini, Garofoli, Papa, Marini, Pesaresi D.