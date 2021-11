Jesina, trasferta amara: esulta la Sangiustese

Leoncelli in vantaggio in avvio ma puniti da una nuova rimonta, la terza nelle ultime quattro gare. Iori e Cheddira rispondono al morso di Perri, che al 94' sfiora il 2-2 ma si ferma contro la traversa

MONTEGRANARO – Torna a cadere la Jesina, ancora una rimonta e due gol subiti, questa volta in casa ella Sangiustese. Nella Jesina out in extremis Jachetta per un malanno.

Botta e risposta d’avvio fra centravanti: al 6’ Perri punisce l’incertezza della retroguardia di casa e si infiltra in area per lo 0-1, di là al 18’ Iori salta più alto di tutti nei pressi dell’area piccola e spizzando di testa all’indietro in rete beffa sia Mistura, sia Minera, 1-1. Nel resto del primo tempo, combinazione Perri-Cameruccio in area Sangiustese col secondo anticipato in area al momento di concludere da Iuvalè (33’) e al 35’ in area Jesina ancora lo spunto di Iori, col pallonetto stavolta alto.

Ripresa bloccata, la Sangiustese guadagna metri e campo con l’ingresso di Cheddira e ne coglie i frutti. Al 67’ traversa centrata su punizione da Iori, al 74’ i padroni di casa sorpassano proprio con Cheddira, che incorna di testa su corner. La Jesina ci prova nel finale ma nel recupero il colpo di testa di Zagaglia trova la parata di Barufaldi e al 94’ un ultimo colpo di testa di Perri si ferma contro la traversa.

Sangiustese- Jesina 2-1

Sangiustese (5-3-2): Barufaldi; Tomassetti, Tarulli (13’ st Cheddira), Iuvalè, Ferri (34’ st Pomiro), Stortini; Forò, Doci (1’ st Basconi), Ercoli; Iori (28’ st Zira), Olivieri (38’ st Ciucani). All. Viti

Jesina (4-5-1): Minerva; Martedì, Brocani (34’ st Lucarini), Mistura, Domenichetti (21’ st Barchiesi) ; Cameruccio, Moretti, Rossi, Garofoli (1’ st Zagaglia), Nazzarelli(34’ st Nazzarelli); Perri. All. Strappini S.

Arbitro: Bini di Macerata

Reti: 6’ Perri, 18’ Iori, 29’ st Cheddira

Note: ammoniti Nazzarelli, Ferri, Mistura