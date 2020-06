La decisione è del Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal presidente Franco Frattini. Ora le vie possibili per restare in D sono rivolgersi al Tar del Lazio o il ripescaggio. Novità per il vivaio

JESI – Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal presidente Franco Frattini, ha respinto i ricorsi che la Jesina Calcio e altre sedici società avevano presentato contro la retrocessione a tavolino in Eccellenza decisa da Fig e Lnd, per concludere l’ultimo campionato interrotto dal Covid-19, nei confronti delle ultime quattro in classifica di ciascuna girone di serie D al momento dello stop. «Prima di decidere quali saranno i passi successivi- dice il presidente leoncello Giancarlo Chiariotti– attendiamo di conoscere le motivazioni della decisione, che dovrebbero essere rese pubbliche il 1 luglio».

La Jesina aveva chiesto di annullarne la retrocessione oppure scegliere fra tre alternative per chiudere il cerchio dell’ultimo torneo: far disputare tutte le partite che mancavano all’appello oppure giocare almeno i playout fra le ultime 4 o ancora disporre l’ammissione in sovrannumero dei leoncelli alla prossima D.

Fra le vie potenziali rimaste alla Jesina, c’è ora quella della giustizia amministrativa al Tar del Lazio. Se anche questa non dovesse andare a buon fine, ulteriore ultima possibilità è il ripescaggio. In base alle norme straordinarie varate infatti, il ripescaggio non sarebbe precluso alla Jesina nonostante vi abbia già fatto ricorso nel 2018 e nonostante l’ultimo posto in classifica allo stop. Discorsi che potranno scattare solo una volta avuto il quadro di quante mancheranno all’appello dopo le iscrizioni.

Intanto la società comunica: «La Jesina Calcio conferma il proprio impegno di investimento nei giovani del territorio e, in particolare, nel proprio settore giovanile, riprendendo la programmazione delle attività di formazione atletica ed educazione sportiva. Per questo, la Jesina Calcio intende investire molte delle proprie risolte agevolando tutti i propri tesserati nella stagione 2019-2020 attraverso una iscrizione gratuita alla nuova stagione 2020-2021, poiché gli atleti non hanno potuto completare quella in corso a causa della quarantena per il Covid-19. Al tempo stesso agevolerà tutti i nuovi iscritti non tesserati con la Jesina Calcio nella stagione 2019-2020 attraverso la richiesta di una quota di iscrizione fortemente scontata pari a 100€ per qualsiasi categoria».