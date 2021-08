Jesina, primi gol di precampionato

JESI – Prime positive battute per il precampionato della Jesina. Al Carotti i leoncelli di mister Marco Strappini hanno affrontato in un galoppo amichevole l’Aurora Treia, formazione di Promozione, per il secondo test dopo quello con la Fermana (Serie C). Con i canarini, squadra di due categorie superiore, era finita con una sconfitta per 6-1 dopo che la Jesina aveva chiuso avanti il primo tempo (di Perri su rigore il gol). Con l’Aurora Treia, una categoria al di sotto dei leoncelli, successo per 3-1.

Con a riposo i big Moretti e Sampaolesi e i baby Croia e Coltorti e il neo acquisto Rossi in campo dal quarto d’ora della ripresa, Strappini ha inizialmente schierato Minerva fra i pali e una linea di difesa composta da Lucarini – Mistura – Martedì. Giovannini, Garofoli, Zagaglia e Cameruccio i quattro in mediana, mentre avanti Jachetta ha agito da trequartista alle spalle di Perri e Nazzarelli.

Per l’Aurora Treia mister Passarini ha inizialmente proposto Cartechini in porta, poi Fratini- Kedè- Kakuli – Ballini nelle retrovie, Mengoni- Cervigni- Panichelli – Romagnoli e in attacco Di Francesco- Capponi.

Nella storia della gara, Jesina avanti al 20’, col cross di Cameruccio per l’inzuccata vincente di Perri. Al 26’ il 2-0 con la soluzione in mischia di Zagaglia. Nella ripresa il 3-0 di nuovo con Cameruccio a servire Perri per la doppietta (56’). Al 71’ la rete dell’Aurora Treia con Capponi.

Prossime tappe del precampionato leoncello il 19 agosto al Cardinaletti con i Portuali Ancona e il 21 di nuovo al Carotti con l’Olimpia Marzocca, entrambe squadre di Promozione. Poi il 25 e il 29 agosto visite rispettivamente a Recanatese e Castelfidardo, avversari di Serie D.