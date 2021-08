Jesina e Olimpia Marzocca, buon galoppo al Carotti

JESI – La Jesina chiude la sua quarta settimana di lavoro in vista del prossimo campionato di Eccellenza con un successo per 2-0 nel test con l’Olimpia Marzocca, squadra di Promozione. A decidere è una bella doppietta di Perri, su due iniziative personali.

L’attaccante indovina una prima volta la parabola giusta al 37’, un passo dentro il limite dell’area. Il 2-0 al 66’, con uno spunto e la conclusione a infilare l’angolino dai sedici metri. Sono i due acuti di una gara in cui la formazione di mister Giuliani bene imbavaglia i leoncelli, dove in molti rientravano da acciacchi e assenze negli ultimi test. In particolare ritrova il campo per oltre un’ora Moretti, proprio Perri e il trequartista Jachetta erano rimasti a guardare con i Portuali Ancona. A riposo invece Cameruccio e Garofoli.

Prossime amichevoli per la Jesina contro squadre di Serie D: a Recanati (25 agosto) e Castelfidardo (28). Per i tifosi leoncelli invece sentito appuntamento sabato 28 al Terzo Tempo: si ricorda, con torneo di calcetto e conviviale, Diego “Red” Piersantelli, col Memorial Red (iscrizioni al Terzo Tempo).

Jesina – Olimpia Marzocca 2-0

Jesina: Anconetani; Brocani, Lucarini, Tiriboco; Sampaolesi, Longhi, Moretti, Domenichetti; Jachetta; Perri, Barchiesi. All. Strappini

Olimpia Marzocca: Giovagnoli; Asoli, Santi Amantini, Montanari, Rossi; Brunori, Ripanti, Roberto; Paolini, Moschini, Marchesini. All. Giuliani

Arbitro: Rossini di Jesi

Reti: 37’ e 21’ st Perri