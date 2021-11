Jesina, nuovo stop. Al Carotti passa il Valdichienti

JESI – Secondo stop consecutivo per la Jesina, che con il Valdichienti spreca un rigore nel primo tempo e si fa sorprendere nel finale.

Strappini deve cambiare in extremis: Rossi out nel riscaldamento, nell’undici leoncello va Giovannini. Dopo un primo brivido Valdichienti – corner e colpo di testa di Colonna, palla a lato al 12’ – la Jesina innesta la marcia a destra con gli affondi di Jachetta. Al 14’ azione avviata dal lancio di Zagaglia, Jachetta serve la sovrapposizione di Martedì, palla in area dove Nazzarelli cerca la porta a trova Rossi. Dopo 2’, Jachetta è steso in area da Tordini: rigore, dagli undici metri va Perri ma Rossi si distende alla sua destra e para, resta lo 0-0. Al 22’ ancora Jachetta sguscia via da quel lato e mette in porta ma Rossi dice no. Colonna dà allora man forte su quel lato nel frenare l’ex Matelica e la pressione della Jesina si placa un po’. Intanto nel Valdichienti Ponte out dopo 38’ per infortunio Trillini, dentro Rapagnani. Nel finale di tempo ci prova Nazzarelli per i padroni di casa, sfera sul fondo.

Appena si riparte, altro cambio obbligato per Bolzan: fuori Palmieri, in campo Del Brutto. Nella Jesina dentro Cameruccio, che parte dalle retrovie. Al 59’ prova il numero in area Giovannini, tiro alto. Poi guadagnano metri e spazio gli ospiti, che sfiorano la rete all’83’: su spunto di Frinconi, Rapagnani alla battuta dal cuore dell’area, Minerva salva la Jesina. Ma l’equilibrio saltato costa caro ai leoncelli: all’85’ su azione di rimessa ospite, il rinvio di Moretti su Del Brutto spedisce la palla in rete, 0-1. Al 94’ Minerva nega a Titone, solitario, lo 0-2.

Jesina – Valdichienti Ponte 0-1

Jesina (4-3-1-2): Minerva; Martedì, Lucarini, Mistura, Domenichetti (10’ st Cameruccio); Moretti, Zagaglia, Giovannini (26’ st Sampaolesi); Nazzarelli (19’ st Barchiesi); Perri, Jachetta. All. Strappini

Valdichienti Ponte (4-4-2): Rossi; Frinconi, Comotto, Colonna, Tordini; Emiliozzi, Borgese, Marcelli (37’ st Muzi), Trillini (38’ pt Rapagnani); Titone, Palmieri (5’ st Del Brutto). All. Bolzan

Arbitro: Gorreja di Ancona

Reti: 40’ st Del Brutto

Note: ammoniti Colonna, Sampaolesi; corner 4-3