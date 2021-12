Jesina, solito doppio Perri: Montefano k.o.

JESI – La Jesina chiude l’anno battendo il Montefano al Carotti, decisiva la quarta doppietta di Perri in campionato.

La Jesina, che porta in panchina l’ultimo innesto Mattia Monachesi, attaccante classe 2001 (63 presenze in Serie D negli ultimi quattro anni tra Recanatese, Castelfidardo e Porto D’Ascoli), passa in vantaggio dopo 5’: Jachetta si smarca e disegna il cross dalla destra, Perri di testa appoggia in porta l’1-0 e la sua nona rete stagionale. Nel resto del tempo, leoncelli vicini al raddoppio al 15’, con lo scambio Giovannini- Cameruccio sul quale il secondo fa il numero in area e coglie il palo, e al 22’ con Nazzarelli che taglia in area ma chiude alto il pallone servito da Perri. Al 46’ ci prova ancora Nazzarelli, tiro alto.

Si riparte e Lucarini per la Jesina cerca la porta con una rovesciata che si spegne a lato (53’). Nella Jesina esordio dal 59’ per Monachesi, il Montefano si vede al 60’ quando Latini quasi non beffa una svista della difesa di casa ma conclude sull’esterno della rete. È il segno della crescita del Montefano. Al 67’ Minerva vigila sul colpo di testa di Palmucci su corner, 1’ dopo deve sventare in angolo un bel mancino di Kerijota. Il pari matura al 77’: triangolazione Carotti- Latini, palla sotto porta dove irrompe Bonacci e impatta.

La Jesina rimette però la freccia all’86’: il cross da sinistra è proprio di Monachesi, a centro area l’inzuccata è del solito Perri, 2-1.

Jesina – Montefano 2-1

Jesina (4-3-1-2): Minerva; Martedì, Lucarini, Mistura, Cameruccio; Garofoli, Zagaglia, Giovannini (28’ st Domenichetti); Nazzarelli (14’ st Monachesi); Perri (46’ st Brocani), Jachetta. All. Strappini

Montefano (4-4-2): Rocchi; Pigini (1’ st Kerijota), Orlietti, Monaco, De Luca G.; Latini, Palmucci (35’ st Guzzini), De Luca E. (36’ st Galassi), Alla (28’ st Zannini); Dell’Aquila (1’ st Carotti), Bonacci. All. Menghini

Arbitro: Giorgiani di Pesaro

Reti: 5’ e 41’ st Perri, 32’ st Bonacci

Note: ammoniti Zagaglia, Martedì, Bonacci, Pigini, De Luca G., Zannini; corner 5-3