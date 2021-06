Jesina, restano Martedì e Domenichetti

JESI – La Jesina riparte da mister Marco Strappini e dalle prime conferme: quelle di Mattia Martedì e di Michele Domenichetti. A darne l’annuncio, il direttore generale e sportivo leoncello Gianfranco Amici.

Michele Domenichetti

Domenichetti, classe 1984, è un esterno sinistro veterano della categoria, per ben dieci campionati bandiera della Biagio Nazzaro Chiaravalle per poi passare nella stagione 2019-20, interrotta dalla pandemia, al Fabriano Cerreto. Nell’ultima annata Domenichetti è stato uno dei punti fermi d’esperienza per l’organico di Strappini. Alla ripresa di primavera del torneo, è stato uno dei migliori della prima parte di campionato, prima di doversi fermare causa infortunio.

Martedì, esterno ma all’occorrenza anche centrale di difesa classe 1998, sarà alla sua terza annata con la Jesina. La prima, da under, nel campionato di Serie D 2018-19 in cui è stato una sicurezza della formazione di mister Ciampelli che chiuse all’ottavo posto. Quindi, dopo l’Eccellenza al Marina, il ritorno alla Jesina, nel frattempo scesa di categoria. Nell’ultimo campionato per lui il gol partita del successo dei leoncelli, 37 anni dopo l’ultima volta, in casa dell’Ancona, con dedica allo scomparso fratello Michele.