Conferma per il difensore fanese a disposizione di mister Marco Strappini già nell'ultimo torneo, primo volto nuovo invece quello del classe 2000 ex Atletico Alma e Castelfidardo

JESI – Un’altra conferma, quella del difensore Enrico Mistura, e un primo volto nuovo, sempre in difesa, quello di Giacomo Tiriboco. Sono gli annunci di giornata in casa Jesina.

Mistura, classe 1995, è stato al centro della difesa di mister Marco Strappini già in quest’ultima annata. Fanese, Mistura ha alle spalle le annate in Eccellenza con Atletico Gallo Colbordolo e Fossombrone, dopo il vivaio e qualche presenza in serie D nelle file del Fano.

Tiriboco, classe 2000, viene a sua volta dalle esperienze con Atletico Alma (Eccellenza) e Castelfidardo (Serie D).

Vicina in casa Jesina sarebbe anche la conferma del centrocampista Moretti. Ufficializzato intanto che il nuovo campionato di Eccellenza avrà inizio il 12 settembre prossimo. Il 5 settembre l’antipasto della Coppa.