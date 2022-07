Jesi, al Circolo Cittadino è di nuovo tempo di tennis da gustare col 9° Torneo “Itas Open” – Trofeo Yalos

Prime sfide già dal 2 luglio ma a partire da questi giorni e dal fine settimana in arrivo l’evento entra nel vivo, fino alle finali del 20. Novità la competizione riservata al doppio misto, in vetrina anche i talenti di Academy e Scuola Tennis

JESI – Al via sui campi di tennis del Circolo Cittadino la nona edizione dell’appuntamento estivo con il Torneo “Itas Open” – Trofeo Yalos. Spazio e attenzione per le prime sfide già dal 2 luglio scorso ma a partire da questi giorni e dal fine settimana in arrivo che l’evento si appresta a entrare nel vivo, fino alle finali del prossimo 20 luglio.

Centocinquanta attualmente le iscrizioni fra quarta, terza e seconda categoria ma proprio per le seconde categoria le liste del torneo sono ancora aperte e ci si aspetta un ulteriore incremento.

«Torneo di singolo maschile e femminile e, novità di questa edizione, anche di doppio misto – spiega Alessandro Carbonari, direttore della Scuola Tennis del Circolo e della T Zone Tennis Academy –, l’organizzazione del trofeo è del Circolo Cittadino Tennis Club, giudice arbitro del torneo è Ginesio Cardinali. Dalle 16 di ogni pomeriggio fino al dopo cena, le partite si svolgono e possono essere seguite tutti i giorni. È la nona edizione, una continuità che certifica della validità dell’appuntamento e di come si sia consolidato negli anni. E l’intento di tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione è di continuare su questa strada di crescita ancora per parecchi anni, non ci fermiamo».

L’Itas Open – Trofeo Yalos 2022 rappresenta peraltro un’occasione e una vetrina per tennisti e tenniste, talenti emergenti, della stessa T Zone Academy, parte dei quali si presenta ai nastri di partenza di una competizione ogni anno più attesa e prestigiosa. E per i circa cento iscritti e iscritte alla Scuola Tennis del Circolo, presenza e partecipazione alle sfide e alla organizzazione rappresentano uno stimolo e un punto d’arrivo.

«Fondamentale – dice Carbonari – l’apporto e il sostegno preziosi degli sponsor: appunto Itas e Yalos e poi Opel Almauto, Massimo Massaccesi Parrucchieri, Donzelli Group».

Appuntamento dunque col tennis di livello tutti i giorni ai campi del Circolo, fino alle finali del 20: alle 18 il singolo femminile e a seguire, dalle 20,30, del singolo maschile.