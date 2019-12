Fabriano vs Jesi: è in arrivo il “super derby”

Appuntamento domani - domenica 22 dicembre - al PalaGuerrieri ore 18. Il coach cartaio Pansa: «Massimo impegno, come sempre». Il capitano leoncello Casagrande: «Faremo di tutto per spuntarla»

FABRIANO – Tutto pronto per il “super derby” tra Ristopro Fabriano e Aurora Jesi, in programma domani – domenica 22 dicembre – al PalaGuerrieri di Fabriano (ore 18).

Le due “piazze” tornano a sfidarsi dopo quasi dodici anni in cui mancava questo confronto in un campionato nazionale (era il 10 febbraio 2008), il palcoscenico ora è quello della serie B, non più quello della serie A2, e la società cartaia non è più il Fabriano Basket 1966 ma la nuova ed emergente Janus, ad ogni modo il fascino di questo match resta e risulta sempre molto sentito dai tifosi, basta vedere gli striscioni in giro sia per le città di Fabriano che di Jesi appesi dai rispettivi sostenitori che inneggiano a questa partita.

Anche la “storia” depone a favore di questo derby. Riteniamo che non ci siano altre due piazze, in serie B, ad avere alle spalle così tanti trascorsi ad alti livelli, tra serie A1 e A2: Fabriano 29 anni, Jesi 22.

E poi c’è l’attualità. Ovvero, da una gara una Ristopro lanciatissima al vertice della classifica con 22 punti (finora 11 vittorie 2 sconfitte), reduce da cinque successi di fila ultimo dei quali a Civitanova, a caccia dei due punti che le darebbero la matematica partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia. Dall’altra parte, un’Aurora Jesi che – scesa dalla serie A2 – sta cercando di orientarsi in un campionato “cadetto” in cui mancava dal 1996/97, in classifica ha 12 punti (6 vinte e 7 perse) ed è reduce da un ko a Montegranaro. I leoncelli, dopo l’avvio con coach Valli in panchina (4 vinte e 4 perse), hanno cambiato timoniere scegliendo il tecnico Ghizzinardi (2 vinte e 3 perse) per guidarli verso una scalata nelle posizioni in classifica.

«Come tutti i derby, sarà una partita un po’ particolare rispetto alle altre – è il prepartita del coach fabrianese Lorenzo Pansa. – Noi dovremo interpretarla come abbiamo fatto finora, con grande impegno e attenzione. L’Aurora Jesi? Forse finora gli è mancata un po’ di continuità nel rendimento, ma ha giocatori molto esperti, dovremo essere bravi a non far “accendere” i loro tiratori».

Sul fronte jesino, a parlare del derby di domani è il capitano leoncello Riccardo Casagrande. «Giocare in campi del genere è sempre stimolante e molto emozionante – dice l’ala dell’Aurora – è un derby sentito quindi ci sarà tanto calore intorno. Io, però, nonostante il carico emotivo che c’è, credo che dovremo affrontarla con consapevolezza, semplicemente come un’altra partita». E a proposito della Janus aggiunge: «Giocheremo contro una squadra tosta, non a caso è quanto emerge anche guardando la classifica: una formazione molto efficace e determinata, ma noi abbiamo dimostrato che possiamo far bene anche contro gli squadroni. Ai nostri tifosi dico solo una cosa: venite e stateci vicino che noi faremo di tutto per poter poi gioire insieme».

Previsto un bel pienone di spettatori al PalaGuerrieri. Il consiglio è di acquistare i biglietti in prevendita o recarsi alla biglietteria del palas fabrianese con un po’ di anticipo.

Così in campo:

RISTOPRO FABRIANO – Fratto, Pacini, Petrucci, Del Testa, Paolin, Merletto, Cola, Cicconcelli, Garri, Guaccio, Radonjic, Cianci; all. Pansa.

AURORA JESI – Mentonelli, Ginesi, Bottioni, Konteh, Giacchè, Micevic, Lovisotto, Casagrande, Montanari, Migliori, Giampieri, Magrini; all. Ghizzinardi.

Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Andretta di Udine e Matteo Roiaz di Muggia (Ts).

© RIPRODUZIONE RISERVATA