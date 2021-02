Janus Basket Fabriano: in uscita Denis Alibegovic

FABRIANO – La Ristopro Janus Fabriano comunica che Denis Alibegovic non farà più parte del roster di coach Pansa, a seguito della rescissione consensuale del contratto che lo legava ai biancoblu. Al ragazzo, da parte della società militante in Serie B “Old Wild West” – Girone C2, vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, cestistica e non.

Proprio coach Pansa ha voluto spendere due parole in merito alla situazione: «Intanto ci tengo a ringraziare Denis, perché sin dal primo giorno di preparazione ha lavorato con grande dedizione e desiderio; la sua uscita dal roster non è figlia di mancanze di alcun tipo, poiché fino all’ultimo giorno è stato molto vicino ai compagni sia in allenamento che come atteggiamento, ma è figlia soltanto di un equilibrio di squadra che siamo andati a ricercare quando le cose non funzionavano al meglio: equilibrio che abbiamo trovato accorciando le rotazioni. Lui è sicuramente un ragazzo di enorme talento, non mi stupirò di certo se sentirò grandi cifre accostate al suo nome, purtroppo però ha bisogno di più spazio di gioco di quello che l’attuale equilibrio di squadra poteva concedergli».