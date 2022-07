Italvolley guidata dal marottese Mazzanti nella storia: battono 3-0 il Brasile e vincono la Nations League

MAROTTA – L’Italvolley guidata dal marottese Davide Mazzanti nella storia grazie al nuovo trionfo in Nations League maturato dopo un secco 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) ai danni del Brasile. Le già campionesse d’Europa sono state all’altezza della loro fama tenendo a bada le quotate rivali: il risultato non inganna.



La sfida è stata bellissima ed equilibrata. Sugli scudi Paola Egonu come la miglior marcatrice dell’Italia e dell’incontro con 21 punti. Importanti anche le prestazioni di Cristina Chirichella e di Caterina Bosetti ma è stata tutta la squadra che ha chiuso con questo successo un percorso davvero straordinario iniziato a maggio proprio ad Ankara.

Adesso la nazionale femminile potrà godersi qualche giorno di meritato riposo prima di riprendere la preparazione in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 23 settembre e dove, inevitabilmente, le azzurre saranno le favorite.

Mazzanti ai Microfoni di Sky ha commentato con entusiasmo il risultato centrato: «Avevamo progettato tutto per riuscire ad arrivare in fondo poi il cammino all’inizio si è complicato perché avevamo nel reparto dei ricevitori qualche problema: siamo stati bravi sia a recuperare le situazioni che nel gestirle».



Grande soddisfazione anche a Marotta da parte dell’amministrazione e del Sindaco Barbieri: «Le azzurre dei nostri Davide Mazzanti e Matteo Bertini vincono la Nations League! Ancora CAMPIONI, orgogliosi di voi! Vi aspettiamo a Marotta per festeggiare di nuovo!».