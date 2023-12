Italservice, Pires: «L’Olimpus è una corazzata, ma noi non siamo da meno»

PESARO – E’ alle porte una delle sfide più complicate della stagione, quella contro la capolista. L’Italservice Pesaro si prepara al complicato scontro con l’attuale prima della classe della Serie A di Calcio a 5: l’Olimpus Roma. L’appuntamento, valido per il tredicesimo turno della competizione, è in programma sabato 23 dicembre alle 16 nella tana della società laziale.

A caricare l’ambiente pesarese c’ha pensato il laterale Diego Pires: «Affrontiamo una squadra molto forte, ma noi non siamo da meno e vogliamo vincere, sarebbe parecchio importante per il morale in vista del prosieguo del campionato. Siamo pronti a questa battaglia».

I biancorossi però, nell’ultimo turno di campionato, hanno perso 5-2 contro il Saviatesta Mantova al PalaMegabox. Una sconfitta amara per i rossiniani, come sottolineato dallo stesso Pires: «E’ stato un vero peccato perdere, in particolare davanti ai nostri tifosi, anche perché abbiamo sprecato una chance importante per scalare la classifica». L’Italservice infatti al momento si ritrova nel cuore della graduatoria a quota 18 punti.

Il numero 8 è reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo: «Stare fuori è stato veramente complicato, però ora sto meglio e sto ritrovando il ritmo partita». Il giocatore classe 2003 ha poi continuato: «Ho la fortuna di allenarmi in mezzo a tanti campioni e da loro posso apprendere moltissimo. Mi piacerebbe raggiungere i playoff anche se il campionato è molto equilibrato e non sarà semplice».