Italservice Pesaro, Vavà: «Abbiamo fame di punti» 

PESARO – Al PalaMegabox si presentano i campioni d’Italia in carica. L’Italservice Pesaro si prepara alla complicata sfida contro la Feldi Eboli, squadra che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie A di Calcio a 5. I ragazzi di mister Fausto Scarpitti scenderanno in campo venerdì 19 gennaio alle 20:30 per la diciassettesima giornata del torneo, la prima del 2024 davanti al proprio pubblico.

Dopo aver inaugurato il nuovo anno con due partite giocate in trasferta infatti, contro L84 e Napoli, ora i biancorossi tornano tra le mura amiche pronti ad ospitare un grande appuntamento. Nonostante le qualità del prossimo avversario, Waldir De Lima Vavà, grande ex di turno, è comunque fiducioso nella propria squadra: «Mi aspetto una gara equilibrata, la Feldi vorrà sicuramente strappare un risultato positivo ma noi daremo la vita per conquistare i tre punti. Vincerà chi sbaglierà di meno».

L’Italservice al momento si ritrova nella parte centrale della classifica a quota 23 punti, e un successo consentirebbe l’aggancio in classifica ai campioni in carica. Uno stimolo in più per Vavà: «Abbiamo fame di punti. Nella prima parte della stagione abbiamo perso qualche punto di troppo, in particolare in casa, però vogliamo rifarci sin da subito».

Nell’ultima partita giocata il numero 6 dei pesaresi ha timbrato il gol del definitivo 2-2 contro la L84, contribuendo alla rimonta dopo che l’Italservice era andato sotto di due reti: «E’ stato un gol importante anche perchè non stiamo segnando molto ultimamente quindi ogni centro diventa fondamentale». Vavà si ripeterà anche contro la sua ex squadra?