Italservice Pesaro, ufficiale la partnership con Riviera Banca

PESARO – L’Italservice abbraccia Riviera Banca, nel calcio a 5 e nel basket. Presentata questa mattina – mercoledì 28 settembre -, tramite una conferenza stampa, la partnership tra Italservice Pesaro Calcio a 5, Italservice Loreto Basket e il nuovo sponsor Riviera Banca.

La location scelta è stata l’accogliente sala conferenze della filiale Pesaro Centro di Riviera, dove erano presenti i massimi vertici dirigenziali di tutte le realtà: Lorenzo Pizza, presidente dell’Italservice Pesaro Calcio a 5 nonché patron della Loreto Basket, il presidente di quest’ultima Rodolfo Baldelli e Fausto Caldari, presidente di Riviera Banca.

Tutti hanno illustrato la collaborazione, a partire da Pizza: «Quando abbiamo proposto a Riviera Banca la possibilità di aprire questa partnership, è stato bello ricevere subito forte interesse. Questa è la testimonianza che parliamo di una realtà aperta allo sviluppo dei giovani del territorio, attenta alle vie di comunicazione che lo sport, sia il calcio a 5 che il basket, possano garantire».

A ruota, Baldelli: «Oltre alla grande visibilità nazionale che può offrire l’Italservice Calcio a 5, come Loreto Basket, società storica della città, possiamo invece lavorare molto sul territorio, su altri mezzi di visibilità. Riviera Banca, a sua volta, ci consente di proseguire il progetto ambizioso e di rilancio che abbiamo avviato qualche mese fa, soprattutto grazie all’ingresso di patron Pizza e dell’Italservice».

Per ultimo, Caldari: «Giovani e territorio sono due parole chiave nella mission della nostra banca. Abbiamo riscontrato nelle società le basi e le caratteristiche per poter lavorare su questi fronti. Lo sport è un veicolo importante per valorizzare i progetti di Riviera Banca».