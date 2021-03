Per l’Italservice Pesaro domani c’è la trappola Aniene. Colini: «Gara da prendere con le molle»

PESARO – Terzultimo match di regular season per l’Italservice Pesaro. I biancorossi domani, sabato 20 marzo ospitano al Pala Nino Pizza la Cybertel Aniene.

Gara insidiosa e fondamentale per il proseguo di stagione di capitan Tonidandel e compagni. Vincere significherebbe arrivare allo scontro diretto con la rivale Acqua&Sapone in testa alla Serie A. I rossiniani vantano un punto di vantaggio sugli abruzzesi e sabato 3 aprile si giocheranno il primato a Pescara.

La Cybertel Aniene è alla ricerca di punti salvezza e al momento occupa la terzultima posizione in graduatoria. Nelle ultime settimane i romani hanno dato filo da torcere a chiunque, mister Fulvio Colini lo sa e avverte:

«Sarà una partita da prendere con le molle e con grande attenzione. Nutro profondo rispetto per le squadre che occupano la parte bassa della classifica, nell’ultimo mese e mezzo stanno dimostrando che nessuna di esse meriterebbe di retrocedere. Tutte stanno facendo punti, vincendo con tutti».

Italservice-Cybertel Aniene vale tanto per entrambe le formazioni. Si parte alle 17, gara che sarà trasmessa in diretta streaming via social su PMGSport Futsal (Facebook e YouTube) e in diretta televisiva su Rossini Tv, canale 633 nelle Marche.