Il capitano non si muove, ufficiale il prolungamento del contratto. Ai saluti Davide Bargnesi, il tecnico della salvezza

PESARO – Felipe Tonidandel e l’Italservice Pesaro: un amore eterno. Il capitano rinnova con il club, proseguendo così la sua lunghissima carriera in casacca biancorossa. Il sodalizio del presidente Lorenzo Pizza non si è però accontentato, annunciando altre due conferme di platino: Mauro Canal e Davide Putano.

Dopo gli annunci riguardanti De Oliveira e Murilo Schiochet, prende sempre più forma l’Italservice 2023/2024. Tutto questo, in attesa di scoprire chi sarà l’allenatore della prossima stagione. In pole c’è un solo nome, che corrisponde a quello di Fausto Scarpitti. Un profilo di blasone, reduce dalla vittoria della Coppa Italia con il Real San Giuseppe, battendo in finale proprio l’Italservice.

A prendere la parola è il direttore generale dell’Italservice, Nicola Munzi: «Siamo vigili e stiamo lavorando per completare l’organico. La stagione terminerà il 30 giugno a tutti gli effetti e, salvo particolari necessità, gli annunci riguardanti i nuovi arrivi non arriveranno prima dell’1 luglio. Ma state tranquilli, costruiremo un’Italservice che possa dire ancora la sua il prossimo anno. Vogliamo allestire un organico competitivo, i rinnovi già annunciati sono un’ottima base di partenza, poi le novità che sveleremo nei prossimi giorni saranno ulteriori conferme di quanto appena anticipato».

L’Italservice ha contestualmente salutato e ringraziato Davide Bargnesi, ex viceallenatore nonché preparatore atletico che ha guidato da primo trainer la squadra nel playout vinto con il Monastir, dopo l’esonero di Fulvio Colini. Bargnesi è stato appena annunciato come nuovo allenatore dell’Eta Beta Fano, per lui si tratta di un ritorno a casa.