Italservice Pesaro, c’è una salvezza tutta da conquistare: ora la sosta poi la volata finale

PESARO – L’Italservice Pesaro si riposa, in vista della volata finale. Dopo il pareggio di Dosson, con la Came in rimonta, i biancorossi ricaricano le pile. Tra una decina di giorni si torna in azione e ci saranno quattro impegni tostissimi ad attendere i campioni d’Italia in carica.

La salvezza quest’anno è tutta da conquistare, quando mancano quattro giornate. Il programma è fitto. Il rush finale scatterà venerdì 21 aprile, con il big match casalingo contro l’Olimpus Roma (ore 20,30). Poi sarà tempo di turno infrasettimanale, martedì 25 aprile ad Avellino, con la Sandro Abate (ore 20,30). Le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea. Domenica 30 aprile visita della Feldi Eboli, ore 18,15. Poi sabato 6 maggio, trasferta veneta in casa del Petrarca, ore 18.

Ad oggi, l’Italservice (30 punti) giocherebbe il playout con la 360GG Monastir (26). La zona al sole dista quattro lunghezze. Capitan Tonidandel e compagni fanno la corsa su più squadre, ovvero Ciampino Aniene, Real San Giuseppe e Fortitudo Pomezia, tutte a quota 34 con Pomezia che conta una gara in meno, da recuperare il 14 aprile sul campo della Feldi Eboli.