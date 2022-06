Italservice Pesaro: rinuncia alla Champions, Munzi nuovo direttore generale e in sei salutano

Le novità non mancano in casa del club campione d'Italia in carica. La Feldi Eboli sostituisce i biancorossi e rappresenterà la nazione in Europa

PESARO – C’è tanta carne al fuoco in casa Italservice Pesaro. Il club biancorosso, fresco vincitore del terzo tricolore consecutivo, sta annunciando una novità dietro l’altra.

La prima, la più sorprendente, è quella inerente alla rinuncia di disputare la prossima Champions League, nonostante il pass strappato avendo conquistato lo scudetto. La Feldi Eboli, vicecampione d’Italia, ha già confermato che sostituirà Pesaro. Il presidente Lorenzo Pizza spiega così la scelta: «Abbiamo comunicato la nostra rinuncia. Il nuovo regolamento in Italia sui giocatori “formati” non consente alla squadra campione d’Italia di rappresentare degnamente il proprio paese nella massima competizione europea per club. E noi alla dignità ci teniamo. Comprendo il dispiacere di tifosi e affezionati che ovviamente è anche il mio. Ma come avete capito e sapete bene le cose o le posso fare per bene, oppure preferisco evitare figuracce. Ora iniziamo un nuovo ciclo».

Con un nuovo direttore generale, Nicola Munzi, laureato in Giurisprudenza, esperto in diritto sportivo, arriva dall’Umbria dove ha maturato diverse esperienze in numerose realtà della regione. L’ultima alla Vis Gubbio in Serie A2. «Sono molto felice di entrare a far parte di questa grandissima società – dice il DG dell’Italservice -. Entro in punta di piedi dentro un club che negli ultimi anni ha vinto tutto e che si appresta a vivere un nuovo ciclo. Mi metto completamente a disposizione della società. Partiremo comunicando le conferme dei calciatori dell’attuale rosa, per proseguire coi saluti e infine annunceremo i nuovi arrivi».

Saluteranno l’Italservice: Bolo, Borruto, Taborda, Honorio, De Luca e Salas. Resteranno, salvo dietrofront: Espindola, Cianni, Canal, Tonidandel, Cuzzolino, Fortini, De Oliveira e Vesprini. Già è ufficiale il rinnovo di mister Fulvio Colini.