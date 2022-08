Italservice Pesaro, arrivano gioie dal Progetto affiliazioni: gli ingressi salgono a sette

Il direttore Nicola Munzi non nasconde l'entusiasmo della società per aver convinto tanti club a griffarsi di biancorosso

PESARO – L’Italservice Pesaro esulta, il Progetto affiliazioni sta procedendo alla grande. Il club biancorosso ha già ufficializzato l’ingresso di sette club, ma ogni giorno arrivano numerose richieste.

«Ci tengo a ringraziare tutte le società per la fiducia riposta nell’Italservice Pesaro – dice il direttore biancorosso Nicola Munzi -. Il nostro obiettivo è quello di espandere il marchio Italservice in tutta Italia, evolvendoci così dal punto di vista sportivo e aziendale. Vogliamo promuovere le nostre metodologie di lavoro, ben strutturate da mister Fulvio Colini e dalle sue preziosissime spalle Davide Bargnesi e Paolo Del Grosso. Siamo molto, molto soddisfatti del numero di richieste arrivate, presto annunceremo nuovi ingressi. Vorrei ringraziare anche il presidente Lorenzo Pizza che ci mette a disposizione fondi e strutture necessari. Quando i campionati rallenteranno la proprio corsa, abbiamo già in mente di selezionare e radunare a Pesaro i migliori giovani provenienti dalle società affiliate. Per visionarli, allenarli e crescere insieme».

La Polisportiva Città di Norcia, timonata dal presidente Alberto Allegrini e dal Responsabile del Settore Giovanile Mauro Maurelli, è stata la prima società ad abbracciare il progetto. Poi ecco il Grottaccia del presidente Moreno del Bianco (Marche), La10 Livorno grazie all’interesse di mister Francesco Agosti (Toscana), il Fenix Ischia di patron Vincenzo Agnese (Campania), il Bruno Compagno Avezzano del presidente Pietro Compagno (Abruzzo), il Naonis Futsal grazie al contributo del direttore generale Paolo Di Rosa (Friuli Venezia Giulia) e il Le Crete C5 guidato dal presidente Andrea Polvani e dal vicepresidente Alessandro Rossi (Toscana).