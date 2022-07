Italservice Pesaro, il presidente Pizza suona la carica: «Ce la giocheremo con tutti»

PESARO – «Stiamo costruendo una Italservice Pesaro competitiva», rassicura il presidente Lorenzo Pizza.

La squadra al momento conta 7 giocatori: sono rimasti in biancorosso Canal, Cuzzolino, capitan Tonidandel, De Oliveira e Fortini, a cui si sommano gli arrivi di Arcidiacone e Dal Cin. L’Italservice è al lavoro per quanto riguarda il pacchetto portieri: l’anno scorso era composto da Espindola, Cianni e Vesprini. Qualcosa potrebbe cambiare in vista della prossima stagione? Sembrerebbe di sì, ma stentano ad arrivare ufficialità al riguardo.

Ci pensa allora Pizza a tracciare un bilancio del mercato estivo, che sta conducendo in prima linea con il nuovo direttore Nicola Munzi: «Stiamo aprendo un nuovo ciclo – dice il primo tifoso biancorosso -. Ci stiamo adoperando insieme a Munzi per costruire la rosa, il nuovo direttore ci sta dando una grande mano. L’obiettivo è quello di comporre un organico forte. Partiamo da un’ottima base, ovvero da cinque campionissimi confermati del calibro di Cuzzolino, Canal, De Oliveira, Fortini e capitan Tonidandel, che nei rispettivi ruoli sono sicuramente tra i giocatori più forti e più vincenti d’Italia. Ci siamo rinforzati con due innesti diversi – prosegue – ma di certo tra i più importanti e validi del campionato. Dal Cin garantisce qualità e gol, oltre ad esperienza, e Arcidiacone è un italiano mancino, con un gran fisico e dotato di ottimo tiro, ha delle caratteristiche che stavamo cercando e che rendono felice mister Colini. Con il tecnico faremo un lavoro nuovo, diverso, dove ci sarà da costruire una nuova identità di gioco, di mentalità».

E ancora: «State certi che sarà un’Italservice forte e che se la andrà a giocare con tutti. Presto comunicheremo le nuove ufficialità che andranno a introdurre sempre di più la nuova stagione. Per noi rappresenta un punto di ripartenza importante dopo tre annate ricche di successi. La concorrenza c’è ed è grande, su tutti il Napoli che ha piazzato diversi colpi da novanta e l’Eboli che conosciamo. Ma noi non staremo di certo a guardare».