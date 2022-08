Italservice Pesaro, la carica del presidente Pizza: «Ci divertiremo»

PESARO – L’Italservice Pesaro divertirà, parola del presidente Lorenzo Pizza. La rosa è stata fortemente rivoluzionata a causa della riforma sugli stranieri, ma il club biancorosso è pronto a difendere tutti i titoli che sfoggia – con orgoglio – in bacheca e sul petto.

«Ci siamo, la rosa è stata costruita – racconta il primo tifoso dell’Italservice -. Mi ritengo molto soddisfatto perché abbiamo tanta qualità, molte potenzialità e abbiamo speso il giusto. Per questo ringrazio la dirigenza per il gran lavoro svolto e il Dottor Pierpaoli, il mio commercialista che ci ha indirizzato nella gestione del bilancio. Non è più solo un commercialista, ma ormai un consulente davvero molto prezioso per me e per le nostre realtà. Ci aiuta davvero molto a valutare e prendere decisioni nella direzione giusta». E ancora: «Un applauso vorrei dedicarlo in particolare al Direttore, l’avvocato Nicola Munzi, e al mister Fulvio Colini, che attraverso un lavoro certosino di selezione, attraverso anche la visione di numerosi video, hanno scelto i calciatori dell’Italservice in maniera attenta e intelligente. Sono davvero contento del lavoro svolto da tutta la nostra società».