Italservice Pesaro, ultimo giorno di prelazione per la Membership Card. Da lunedì vendita a tutti

In appena tre giorni vendute già 101 tessere che garantiscono ai possessori numerosi vantaggi, da sconti a prelazione su abbonamenti e biglietti

PESARO – Scatta oggi l’ultima giornata di vendita ai vecchi abbonati (quelli della stagione 2019/2020) della Italservice Membership Card, dalle 18 alle 20 al Pala Pizza. Un grande successo per il club dal momento che in tre giorni fin qui sono state vendute 101 tessere che garantiscono ai possessori numerosi vantaggi, da sconti sull’e-commerce alla prelazione su biglietti e abbonamenti, fino al 50% di sconto sul bus per le trasferte. Da lunedì la vendita sarà aperta a tutti e c’è da aspettarsi una corsa all’acquisto da parte dei tantissimi tifosi biancorossi.

Nel frattempo la squadra di mister Fulvio Colini aspetta l’inizio del campionato ed ecco il punto della situazione del direttore sportivo Marco Troilo: «La preparazione procede bene anche perché i ragazzi avevano una grande voglia di allenarsi insieme dopo tanti mesi di stop. Abbiamo programmato alcune amichevoli ma non le abbiamo rese note, vista l’evoluzione continua delle normative le annunceremo di volta in volta». Il campionato partirà il 10 ottobre con la giornata inaugurale a Salsomaggiore e l’Italservice Pesaro sarà impegnata contro il Mantova, ma al momento ci sono delle perplessità sul Pala Pizza. «Purtroppo non abbiamo avuto la disponibilità del nostro palas – spiega Troilo –. Abbiamo previsto dei test match e a breve inizierà l’attività giovanile, quindi confidiamo nella consueta collaborazione dell’amministrazione comunale affinché la squadra possa tornare presto al Pala Nino Pizza».